CorSport: Mou alla Roma, tra gli obiettivi del mercato giallorosso c’è anche Meret

Gli acquisti saranno orientati dalle conoscenze di Mourinho e dall’influenza del suo agente Mendes. Serve un rinforzo per ogni reparto, a partire dal portiere

L’arrivo di Mourinho alla Roma avrà ripercussioni sul mercato, che sarà diretto da Jorge Mendes, l’agente che cura gli interessi del tecnico, scrive il Corriere dello Sport. Il primo rinforzo da trovare sarà quello relativo al portiere.

“Mirante si svincola e il contratto non sarà rinnovato, Lopez ha avuto alti e bassi di rendimento. Piace sempre Musso, sono stati già avviati contatti con l’Udinese, ma ci sono anche altre opzioni, sempre in Italia. Gollini, Cragno, Meret. Dipenderà molto dai costi. Il mercato che verrà sarà orientato dalle conoscenze di Mourinho in Premier e dall’influenza di Mendes, il potente agente portoghese che cura gli interessi di Mourinho e che orienta il mercato europeo”.