CorSport: Mou alla Roma, De Laurentiis sarà indeciso se rosicare o applaudire

Sul Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto scrive del ritorno di Mourinho definendolo come un colpo cinematografico messo a segno dai Friedkin e accenna anche a De Laurentiis. Come si sentirà il presidente del Napoli? Starà rosicando o applaudendo agli americani per la scelta fatta?

“Gente di cinema, i Friedkin hanno orchestrato il coniglio dal cilindro come un set hollywoodiano, studiato alla perfezione, e lo puoi vedere uno come De Laurentiis quanto stranito e ammirato allo stesso tempo, indeciso se rosicare o applaudire”.