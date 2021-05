CorSport: Fiorentina-Napoli, Demme in mediana. Meret favorito su Ospina tra i pali

Gattuso cambia poco. Sarà il tedesco ad affiancare Fabian. Davanti Lozano, Insigne e Zielinski

Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per Fiorentina-Napoli, in programma domani alle 12.30. Gattuso cambierà poco degli ultimi assetti visti in campo. In mediana sarà Demme ad affiancare Fabian Ruiz. In porta, nonostante la disponibilità di Ospina, dovrebbe essere favorito Meret.

“Insigne e Lozano resteranno gli esterni, a loro toccherà attaccare e poi risistemare la linea del centrocampo, Zielinski si aggirerà nella cosiddetta terra di nessuno, che poi è la sua, e il resto non varierà di un centimetro. Il dubbio, percettibile da quando è ricomparso in gruppo Ospina, è tra i pali ma Meret pare destinato a chiudere la porta”.