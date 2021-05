CorSport: De Laurentiis indeciso tra Allegri e Spalletti, sono entrambi piani A

Il piano A di De Laurentiis per la panchina del Napoli è Massimiliano Allegri, scrive il Corriere dello Sport a firma Antonio Giordano.

“Il piano A. che sta per Allegri è appeso a vari fili, perché il mercato non si è ancora sgomberato da tutte le varie nubi che s’addensano in questo macrocosmo che è il calcio. Allegri è l’allenatore che maggiormente ha sedotto De Laurentiis negli anni , l’avrebbe voluto nel 2012, quando si incontrarono su una nave, l’avrebbe poi anche ‘scritturato’ nel 2014”.

Tra i due c’è un rapporto “amicale”, hanno vedute spesso analoghe.

Ma anche Luciano Spalletti è un piano A, continua il quotidiano sportivo.

“E’ un piano A pure Luciano Spalletti, rientra tra i potenziali candidati ad una panchina per la Champions e anche per l’Europa League: ha avuto anche lui modo, in epoche non sospette, di chiacchierare e ripetutamente con De Laurentiis e le visioni del calcio sono convergenti”.