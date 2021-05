Corriere: il ritorno di Sarri a Napoli è impossibile

Non ci sono i margini, nonostante i contatti con De Laurentiis in inverno. Il tecnico ha anche rifiutato, per ora, la Fiorentina. Resta la Premier

Sarri è stato bruciato da Mourinho al fotofinish, perdendo la panchina della Roma. E adesso? Il Corriere della Sera ipotizza gli scenari possibili per il tecnico toscano. Un’ipotesi da escludere è sicuramente quella del ritorno a Napoli.

“Impossibile il ritorno a Napoli nonostante i contatti avvenuti in inverno con De Laurentiis (adesso è in pole Luciano Spalletti), rifiutato per ora il passaggio alla Fiorentina dopo aver compreso di non poter ottenere le garanzie tecniche che chiedeva, Sarri spera di tornare in Premier. Lo hanno sondato Tottenham ed Arsenal anche se finora i colloqui avuti dal suo agente Ramadani non sono stati approfonditi. Sempre il Tottenham ha avviato contatti anche con Gasperini”