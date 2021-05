Cormez: De Laurentiis è partito ieri pomeriggio per Firenze

Il presidente ha preceduto la squadra con la moglie, viaggiando in treno. Oggi il gruppo, dopo la rifinitura, partirà in aereo

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è già partito per Firenze, dove attenderà la squadra, impegnata domani contro la Fiorentina alle 12.30.

“De Laurentiis attende la squadra a Firenze. Oggi la rifinitura e la partenza in aereo, Gattuso insiste sull’aspetto mentale. Cresce l’adrenalina a Castel Volturno per il rush finale del campionato del Napoli, la sensazione è che la battaglia di Firenze possa essere decisiva per acciuffare la Champions League ai danni della Juventus che insegue a -1 e oggi affronterà l’Inter campione d’Italia. De Laurentiis ieri, nel tardo pomeriggio, è arrivato a Firenze in treno con sua moglie Jacqueline, anticipando la squadra che partirà oggi in aereo dopo la rifinitura”.