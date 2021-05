C’è un caso per cui Orsato potrebbe dirigere le partite dell’Italia ai prossimi Europei

È una misura di emergenza se un arbitro designato dovesse risultare positivo al Covid. L’Uefa è autorizzata ad adottare alcuni escamotage

Un arbitro italiano designato per l’Italia, quello inglese che dirige l’Inghilterra e così via: una cosa mai vista in gare ufficiali, che potrebbe succedere agli Europei che si giocheranno a giugno e luglio.

L’Uefa infatti tra le regole d’eccezione che ha varato per le difficoltà che potrebbero sorgere a causa del Covid, ha inserito anche una specifica previsione nel caso in cui un arbitro risultasse positivo: l’ente in quel caso avrebbe il potere di disporre un’altra designazione che potrebbe riguardare anche un direttore di gara di una nazionale coinvolta o non presente tra quelli selezionati per gli Europei.