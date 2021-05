Cairo all’Appendino: «Quella sindaca lì è una deficiente», poi chiede scusa

Le offese del presidente del Torino in un video di un tifoso. La sindaca: «Ciò che mi auguro è che il Torino, nelle prossime 2 partite, possa fare i punti necessari per rimanere in A»

L’edizione di Torino di Repubblica racconta oggi lo scivolone politico di Urbano Cairo con la sindaca di Torino Appendino. Un video rubato da un tifoso, riprende infatti il presidente del Torno che sabato mattina in un incontro con la tifoseria ha parlato della situazione del centro Robaldo, il centro sportivo abbandonato da anni che dovrebbe diventare il quartier generale delle formazioni giovanili granata. Un impianto che è stato ceduto dal Comune in concessione al club dal marzo 2016

«La colpa è tutta del Comune, hanno trovato mille scuse. Quella sindaca lì è una deficiente, una cogliona. Non so se voi abbiate mai votato i 5 Stelle, ma quella li è veramente una deficiente. Appena andrà via lei avremo subito le autorizzazioni».

Il video passa prontamente sui sociale arriva la risposta piccata dell’Appendino

«Non intendo rispondere a degli insulti, sono frasi che si commentano da sole. Ciò che mi auguro, da sindaca della Città, è che il Torino, nelle prossime 2 partite, possa fare i punti necessari per rimanere in A. Nel merito del Robaldo, come il presidente ben sa, non sussistono questioni politiche, ma solo tecniche legate al progetto presentato dalla società, che era lacunoso sull’impianto di illuminazione»

La sindaca di Torino dunque non appare intenzionata a dare seguito giudiziario agli insulti del presidente Cairo che si è prontamente scusato

«Si tratta di un video rubato, di una conversazione privata con poche persone. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, se l’ho fatto in questo caso con la sindaca Appendino chiedo scusa».