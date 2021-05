30 anni fa lo scudetto Sampdoria. Mancini: «A Napoli la vittoria della svolta, col mio gol più bello»

Intervista al Giornale: «Boskov ci ha fatto credere di poter vincere. Rischiò il licenziamento per quella battuta su Perdomo»

Trent’anni fa, lo scudetto della Sampdoria. Il Giornale, con Riccardo Signori, intervista Roberto Mancini oggi ct della Nazionale.

La partita chiave?

Il gol più bello di Mancini?

«Quello al volo contro il Napoli, ma già sul 3-1. Forse il 2-0 col Milan in casa. Azione in velocità, anticipo Pazzagli: gol».

Boskov.

«È arrivato e ci ha fatto credere di poter vincere lo scudetto. Voi siete una grande squadra: non era solo un modo di dire. Aveva allenato in diversi club, arrivava dal Real Madrid. Ecco, ci ha fatto credere in lui: ha dato qualcosa che ci mancava».