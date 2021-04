Tuttosport: il tonfo del Milan ha incoraggiato il Napoli in ritiro

Gattuso ha chiesto ai suoi calciatori di sfruttare questa occasione e battere la Lazio come se fosse una finale per arrivare nell’Europa che conta

La Champions è orami obiettivo primario e unico per il Napoli per poter definire non fallimentare questo anno. Proprio in chiave qualificazione la sfida di oggi contro la Lazio rappresenta un tassello importante da mettere a posto per la formazione di Gattuso, ancora di più alla luce della sconfitta di ieri del Milan contro il Sassuolo che ha provveduto anche a rallegrare gli animi degli azzurri in ritiro, come scrive Tuttosport

La clamorosa sconfitta casalinga del Milan è arrivata a sorpresa quando il Napoli era già in ritiro. Ora la prospettiva Champions League diventa ancora più possibile e l’eventuale successo di questa sera contro la Lazio al Maradona avrebbe un valore doppio: eliminare i biancocelesti dalla corsa al quarto posto utile ed accorciare a -3 proprio sui rossoneri attualmente secondi. Ecco perché Gattuso ha chiesto ai suoi calciatori di vivere questa sfida con la Lazio come se fosse una finale per arrivare nell’Europa che conta. Ringhio ha tenuto il Napoli fuori dalla surreale vicenda della Super League, mantenendo a Castelvolturno quella concentrazione che troppo spesso quest’anno è venuta meno