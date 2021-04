Tardelli: dopo Sanremo tutto è cambiato per il Milan

Su La Stampa: Il rinnovo dei contratti, la diversità di gestione dei giocatori, il potere degli agenti, sono problemi che destabilizzano lo spogliatoio e creano distacchi che possono trasformare una squadra

Marco Tardelli su La Stampa commenta l’imbarazzante girone di ritorno del Milan che è riuscito a distruggere il bottino accumulato nella prima parte della stagione e che ora attende il ritorno di Ibra. Si è partita dai sogni e le illusioni dello scudetto per trovarsi a combattere per un posto in Champions.

Forse tutti noi abbiamo sopravvalutato questo Milan, forse abbiamo sperato di avere un campionato combattuto fino alla fine, forse… ma da Sanremo qualcosa è cambiato. Il rinnovo dei contratti, la diversità di gestione dei giocatori, il potere degli agenti, sono problemi che destabilizzano lo spogliatoio e creano distacchi silenziosi che possono trasformare una squadra: perfetta all’andata, spenta e confusionaria nelle ultime 14 gare.