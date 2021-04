Sulle accuse di stupro al figlio di Beppe Grillo, Travaglio si scoprì garantista

C’è qualcosa che colpisce quasi quanto la figuraccia mondiale di Andrea Agnelli con la sua Superlega. Ed è l’editoriale di oggi di Marco Travaglio sul Fatto quotidiano a proposito del video con cui Beppe Grillo ha preso le difese del figlio sospettato di stupro. Travaglio ha offerto una lezione di garantismo, che definire insolita è poco. È un po’ come se Agnelli avesse parlato di sportività, per capirci. Ecco alcuni stralci.

Grillo non ha sbagliato a difendere suo figlio. E fanno ribrezzo quanti, col ditino alzato, deplorano la sua rabbia: vorrei vedere loro, al suo posto. Gli errori sono altri. Primo, far intendere che la consensualità del rapporto sessuale sia dimostrata dal ritardo di 8 giorni con cui la ragazza ha sporto denuncia: a volte possono passare anche mesi, e giustamente la nuova legge del “Codice rosso” (firmata dal “suo” ministro Bonafede e dalla Bongiorno) ha raddoppiato i tempi per le querele da 6 mesi a 1 anno. Il secondo è l’assenza di una parola di vicinanza alla ragazza, che comunque, se ha denunciato, si sente vittima. Potrebbe esserlo, come pure non esserlo: alcune denunce di stupro si rivelano fondate e altre infondate.

Sarà il gup a decidere se Ciro e i suoi tre amici vanno processati e altri giudici stabiliranno se fu stupro o no. Invece tutti parlano come se lo stupro fosse già certo, senza non dico una sentenza, ma neppure un rinvio a giudizio. E lo deducono, pensate un po’, dal fatto che Grillo ha fondato il M5S e il M5S è “giustizialista”.