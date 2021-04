Sergio Rubini: “Da giovane detestavo il teatro, volevo fare il cantante rock”

Sergio Rubini fa un salto nel passato sul Corriere della Sera e racconta di quando dalla Puglia arrivò a Roma per la prima volta

Io, da provinciale, pensavo che il centro di Roma fosse la stazione, così con due amici mi ritrovai in via Marsala. La proprietaria era veneta, una ex ballerina di avanspettacolo, una anziana arcigna che ci aumentò la spesa della luce perché, ascoltando musica, diceva che consumavamo troppa corrente elettrica. Si inventò la tassa sul registratore. Aveva delle camere sfitte, in una stanza c’era un signore campano che aspettava una donna per sposarsi, in un’altra un vecchio figurante di Cinecittà. Mi sentivo solo, la proprietaria aveva un barboncino che prendevo per avere compagnia, fino a che me lo negò. Ho passato un anno così, a confondermi con la città e i suoi suoni, per somigliare agli altri».