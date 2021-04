Sconcerti: da tanto tempo non si vedevano da Osimhen accenni di calcio come a Torino

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta le partite di ieri, Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli. Del match disputato allo Stadium scrive che da tempo non si vedeva un Osimhen così.

“Perfino nelle pieghe della sera forse è successo qualcosa: da tanto tempo non si vedevano da Osimhen accenni di calcio come è successo a Torino. Come non fosse stata una giornata che avvicina alla fine, ma piena di inizi, di idee diverse, quasi di promesse”.