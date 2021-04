Repubblica: Sarri alla Roma, è l’unico ad accettare di ridurre l’organico a 18 uomini

Fonseca e la Roma si diranno addio. Lo sanno tutti. Lo scrivono tutti, anche Repubblica che parla di scelta “consensuale”, consensuale tra virgolette. Il quotidiano si sofferma poi sul futuro.

Fali Ramadani, potente agente albanese, in un colloquio in un hotel milanese – sì, quello in cui furono avvistati nello stesso giorno Allegri e il general manager romanista Pinto – offrì alla Roma Sarri, tra una chiacchierata sul difensore del Napoli Maksimovic e una sul centravanti del Real Jovic. Il candidato più forte per il futuro, forse l’unico pronto ad accettare di ridurre drasticamente l’organico attuale di 29 giocatori a un massimo di 18 uomini.