Repubblica: riunione dei calciatori Juve dopo il castigo a McKennie e il caffè tra Allegri e Agnelli 

Su Repubblica, Emanuele Gamba scrive di un patto tra i giocatori, nello spogliatoio della Juventus, per rispondere alla società dopo la punizione inflitta a McKennie per la cena fuorilegge organizzata a casa sua.

“All’origine c’è proprio il castigo inflitto a Dybala, Arthur e McKennie per la serata in zona rossa a casa dell’americano, un castigo che ha scosso lo spogliatoio, da almeno un triennio non più abituato a pagare il conto di certi sbagli, dei comportamenti fuori dalla regole o semplicemente di quelli maleducati, tipo mandare a quel paese un allenatore in diretta tv, come fece Ronaldo con Sarri”.