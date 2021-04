Pioli: «Superlega? Il Milan mi ha chiesto di concentrarmi sull’obiettivo di campionato»

In conferenza stampa: «Ascolto i consigli del club, poi sul futuro valuteremo cosa succederà, ma non è il momento»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Gli è stata fatta anche una domanda sulla Superlega. Il Milan è tra i club partecipanti.

Cosa ne pensa della Super League?

“Ascolto i consigli del mio club che mi ha chiesto di focalizzarmi sul lavoro sull’obiettivo di campionato, poi sul futuro valuteremo cosa succederà, ma non è il momento”.

Per quanto riguarda la partita di domani, Pioli ha parlato della condizione dei suoi:

“Abbiamo dei problemi, Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo, hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi. Bennacer e Calhanoglu sono due traumi contusivi alle caviglie e non si sono allenati, mentre Ibra e Theo sono affaticamenti muscolari”.

Il Milan è affaticato?

“Non credo proprio, i dati non ci fanno preoccupare. Se pensiamo alla partita scorsa non siamo stati i migliori di sempre ma non dal punto di vista fisico. Siamo stati bravi a soffrire e vincere con il Genoa, domani è un’altra partita difficile, ci vorrà organizzazione. Bisogna essere preparati ad affrontare un buon avversario”.

Sull’errore di Donnarumma col Genoa:

“Lo vedo sereno e concentrato. Ci sta ogni tanto un piccolo errore, ma non dimentichiamo tutte le cose buone che ha fatto in questa stagione. Qui pensiamo solo alla partita di domani e a raggiungere il nostro obiettivo, di altro di parla solo all’esterno. Ad oggi abbiamo gli stessi punti della fine dell’anno scorso, abbiamo giocato tante partite anche in Europa, quindi la crescita della squadra è evidente. Dobbiamo pensare solo a fare il massimo da qui alla fine”.

Quanto è cresciuto lei nel Milan?

“Bisogna interpretare le prossime partite come un esame per tutti. Faremo valutazioni sul nostro lavoro, tante cose buone e altre situazioni che ci faranno migliorare. Nel corso della mia carriera ho avuto equilibrio e curiosità per aggiornami e crescere, mi sente sempre migliore e in dovere di fare qualcosa in più”.