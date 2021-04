Pioli: “Ibrahimovic mi ha detto di non aver mancato di rispetto a Maresca”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la vittoria sul Parma ai microfoni di Sky Sport.

Mi piace quando i giocatori riflettono le nostre sensazioni. Dovevamo dimostrare di poter far meglio ed è arrivata una vittoria importante contro un avversario difficile. Peccato per esserci incasinati la partita.

I numeri testimoniano questo ed è strano, stiamo analizzando perché non essendoci i tifosi le gare sono molti simili. Conta la media punti però, perché vogliamo portare il Milan in Champions e per farlo dobbiamo far meglio di tante squadre forti. Mancano otto partite ma dobbiamo pensare soltanto al Genoa. Non possiamo fare conti, ci siamo messi troppo a pensare al futuro o al passato.

Ibrahimovic mi ha detto che ha discusso un po’ con l’arbitro, che non gli ha mancato di rispetto e non lo ha offeso. Ma non so le motivazioni di Maresca, con cui non ho parlato. Zlatan mi ha detto che la sua ultima frase è stata ‘davvero non ti interessa ciò che sto dicendo?’. Chiaramente dopo il rosso la partita è cambiata, ma abbiamo messo in campo tanta determinazione e volontà.

La volontà mia e dell’area tecnica è chiara, Tomori ci sta dando grandi soddisfazioni. Ha delle caratteristiche in velocità e in uscita che ci possono aiutare. Vorremmo confermarlo, ma poi subentra l’aspetto economico; dal punto di vista tecnico non si discute. Donnarumma? È molto più giovane dei miei figli, gli consiglierei di rimanere qui perché il Milan è un top club, perché stiamo costruendo con combattenti che vogliono diventare vincenti.