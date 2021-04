Morata: «Resterei alla Juve a vita, ma il calcio è un negozio, un business»

Nel post partita di Fiorentina-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante bianconero Alvaro Morata. Alla domanda sul suo futuro nel club, ha risposto così:

“Io sono un calciatore professionista, devo dare il massimo finché sto qui. Tutti sanno che io giocherei qua a vita se avessi la possibilità, ma il calcio è un negozio, è un business, e noi a volte non abbiamo tanta possibilità di scegliere o non sta nelle nostre mani. Io sono contento qua, abbiamo una finale ancora da vincere, bisogna puntare a quello e non avere altri pensieri in testa”.