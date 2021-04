La moviola del CorSport: giusto il rigore al Napoli su Manolas

Il rigore assegnato da Di Bello al Napoli per il fallo di Milinkovic su Manolas è giusto, scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola. L’episodio cancella la spinta di Hysaj su Lazzari, che altrimenti sarebbe stato da penalty.

“Se non ci fosse l’impatto, non sarebbe rigore, ma punizione perché a palla alta si gioca con la testa (il vecchio gioco pericoloso): viene valutato il contatto piede-testa, da qui la concessione del rigore. L’episodio successivo sarebbe da rigore per la Lazio ed espulsione, perché viene interrotta una chiara occasione da gol”.