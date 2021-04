Il Sun diventa “Special”: Mourinho sarà l’editorialista per gli Europei

L’allenatore portoghese commenterà il torneo sulle pagine del quotidiano inglese, dopo esser stato esonerato dal Tottenham nelle scorse settimane

Dopo l’esonero dal Tottenham, José Mourinho si lancia in una nuova esperienza ma di carattere giornalistico. Il Sun infatti ha annunciato che l’allenatore ha firmato un contratto per essere “il nostro esperto editorialista” per i prossimi Europei.

“Chi meglio dello Special One per dare la propria opinione in uno spazio tagliente pieno di arguzia, conoscenza ed entusiasmo, classici di José” si legge sull’edizione online del quotidiano inglese.

Jose joins us throughout Euro 2020 as our expert columnist! https://t.co/k2r5gaQ7V9 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 30, 2021