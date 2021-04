Gazzetta: “vedi il Napoli e poi vivi. Pirlo può dirlo forte”

“Pirlo non avrebbe potuto chiedere di più al mercoledì dopo Pasqua”. Insigne spesso fischia a vuoto per chiamare il pallone”: il catcalling del capitano

«Vedi il Napoli e poi vivi: Andrea Pirlo può dirlo forte, lui con la Juve», scrive così la Gazzetta dello Sport. Insomma il Napoli ha fatto resuscitare la Juventus, aggiungiamo noi: impresa titanica..

Ritorna alla vittoria nella settimana più dura, si aggiudica lo scontro diretto per la zona Champions, risale al terzo posto e va a un punto dal Milan: scavalca l’Atalanta e ricaccia l’amico Rino Gattuso in quinta posizione. L’allenatore bianconero non avrebbe potuto chiedere di più al mercoledì dopo Pasqua.