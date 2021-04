Gazzetta: “quanti rimpianti per il Napoli, ha rischiato di non vincere una partita dominata”

La Gazzetta dello sport scrive che il Napoli spreca troppo, che ha rischiato di pareggiare una partita dominata (il riferimento è al gol annullato a Thorsby ma anche all’occasione di Gabbiadini) e che dovrà risolvere problemi di testa.

Comunque vada a finire questa stagione, il Napoli partirà per il mare con forti rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. (…) Pure ieri il Napoli ha rischiato di non vincere una partita dominata quasi per intero. (…) Il rischio c’è stato ed è un tema che a Castel Volturno dovranno analizzare in vista della prossima stagione. È lì, nella testa, che va fatto il salto di qualità.