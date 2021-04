Gazzetta: per l’addio di Inter e Milan alla Superlega mancano solo i sì di Zhang (in arrivo) e Elliot

L’impegno dei cinesi era più superficiale. Quello del fondo americano proprietario del club rossonero era un coinvolgimento più diretto

La Superlega ha iniziato a sfaldarsi. Tutte le inglesi ne sono uscite, le spagnole per ora restano. E le italiane? La Gazzetta dello Sport scrive che per il no di Inter e Milan manca pochissimo, fondamentalmente l’ok delle proprietà.

“All’addio dell’Inter manca soltanto il sì in arrivo dalla Cina. Non può darlo l’ad Marotta, deve essere Zhang a ordinare la resa. Stesso discorso per il Milan: l’ultima parola spetta a Elliot. Se l’impegno dei cinesi era più superficiale, quello del fondo americano proprietario del Milan era invece un coinvolgimento diretto. A Nyon sapevano che Ivan Gazidis stava lavorando con Florentino alla Superlega”.