Gazzetta: la Figc lavora per il ritorno di 1000 tifosi allo stadio dal 10 maggio

Incontro tra Gravina e Vezzali. L’idea è di riaprire gli impianti per le ultime due partite di campionato e per la finale di Coppa Italia

L’autorizzazione del Governo all’ingresso all’Olimpico del 25% dei tifosi che lo stadio può contenere, per Euro2020, ha delle implicazioni anche per il campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport scrive che ieri ne hanno discusso il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali.

“Non si è parlato di numeri e chiariamo subito che saremo lontanissimi dai 16mila previsti all’Olimpico, il famoso 25 per cento che ci ha fatto superare l’esame Uefa. Ma c’è un’apertura, un varco in qualche modo certificato, che ha fatto dire al presidente della Federcalcio all’uscita dal colloquio con la sottosegretaria allo Sport: «Le decisioni spettano al Governo, ci sono buone possibilità anche prima dell’Europeo. La finale di Coppa Italia è una delle ipotesi, insieme ad altri eventi prima di giugno»”.

L’idea è di riaprire gli stadi tra il 10 e il 15 maggio, scrive la rosea. Ovvero per le ultime due partite di campionato e poi per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in programma il 19 maggio.

Per quanto riguarda il numero di tifosi che potrebbero essere ammessi, potrebbero essere

“i mille spettatori di inizio stagione o forse anche qualcosa in più per la Coppa Italia, magari nell’ordine del giorno del 10 per cento della capienza”.