Gazzetta: Inter, in arrivo gli stipendi di febbraio, a maggio altri 60 milioni

L’Inter sta per saldare gli stipendi di febbraio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“A quel punto, in ogni caso, l’Inter avrà già saldato le mensilità di giocatori e staff tecnico relative al mese di febbraio. La dead line è infatti fissata a fine mese: in questi giorni sui conti di Lukaku e compagni arriverà un bonifico complessivo da circa 15 milioni lordi. In linea generale, poi, l’Inter pagherà entro la fine di maggio altre quattro mensilità. Subito dopo la fine del campionato, infatti, Zhang staccherà un assegno di 60 milioni lordi per gli stipendi di marzo e aprile, oltre agli arretrati relativi a novembre e dicembre, ovvero i due mesi per cui la società aveva raggiunto a gennaio un accordo con i giocatori per lo slittamento. A questo punto la successiva scadenza sarà a fine luglio (per maggio e giugno)”.