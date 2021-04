Gazzetta: il ritorno del Napoli in Champions è determinante per il rinnovo di Insigne

Oggi la squadra di Gattuso dovrà provare a vincere sulla Sampdoria per continuare a sperare in un posto nell’Europa che conta

Dopo la sconfitta contro la Juventus il Napoli non può più commettere passi falsi se vuole restare agganciato alla zona Champions, scrive la Gazzetta dello Sport, sottolineando l’importanza di Insigne nella partita di oggi pomeriggio.

Con il rigore realizzato contro la Juve il capitano è arrivato a quota 105 gol, staccando Cavani nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. Ora il suo obiettivo è raggiungere Sallustro a 108 reti. Non solo: ad Insigne mancano 4 gol per migliorare il suo record realizzativo in campionato, fermo alle 18 reti segnate nel 2017. Soprattutto, però, c’è l’obiettivo Champions, fondamentale anche in chiave rinnovo.

“Una condizione che potrebbe essere determinante anche per il suo rinnovo. Ma questa è un’altra storia che resta comunque legata anche all’esito della sfida di oggi pomeriggio”.