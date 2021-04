Gazzetta: il Napoli è un lunapark, fantasia e divertimento

Scrive la Gazzetta dello sport:

al di là di numeri e calendario, a confortare di più la banda Gattuso dev’essere la qualità della prestazione in generale. E, in particolare, il numero di occasioni da gol: questo Napoli è un lunapark. Fantasia e divertimento regalate a piene mani. Per contro, la difesa ha concesso pochissimo, e sì che Belotti e Sanabria sono attaccanti di valore assoluto: beh, ingabbiati.