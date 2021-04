Gazzetta: Gattuso ha già deciso di andare alla Fiorentina, ma vuole lasciare Napoli da trionfatore

La situazione con la società è oramai una pura formalità, ma il tecnico calabrese ci tiene a conquistare la Champions prima di lasciare la panchina

Quella di oggi contro la Lazio è una sfida fondamentale per il Napoli in chiave Champions considerando anche lo scivolone del Milan ieri contro il Sassuolo. Secondo la Gazzetta dello Sport la conquista della qualificazione è una questione di principio per il tecnico del Napoli dopo che a inizio anno la sua panchina è stata messa in discussione dalla società

Da allora, la comunicazione con l’esterno è stata interrotta, mentre quella interna è soltanto pura formalità. Aurelio De Laurentiis si è riavvicinato alla squadra e al tecnico, ma tra i due non c’è più feeling, tant’è che la bozza di contratto stilata dalla parti per il rinnovo, è diventata carta straccia. Parlavamo di orgoglio, proprio perché il tecnico calabrese ha già deciso di chiudere a fine campionato la sua esperienza napoletana: dovrebbe essere lui l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. E, dunque, vorrebbe andare via da trionfatore, lasciando in eredità al club la prossima Champions