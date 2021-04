Gazzetta: “Da due mesi nel Napoli manca il rispetto per Gattuso uomo e allenatore”

Il quotidiano allunga l’infinito elenco di media schierati col tecnico. Addirittura scrive che in città è stata tirata in ballo la morte della sorella

La Gazzetta, era facile prevederlo, si è schierata decisamente dalla parte di Gattuso (che al momento, ricordiamolo, è quinto in classifica). È lunghissimo l’elenco dei media che difendono Gattuso come se stesse compiendo chissà quale impresa. Un concerto che sorprende non poco. Sembra che Gattuso sia stato vittima di chissà quali attacchi, di cui a Napoli francamente non abbiamo avuto percezione. Addirittura la Gazzetta fa riferimento alla morte della sorella. Mah. Abbiamo il sospetto che siano arrivate informazioni distorte al quotidiano. In ogni caso, il vicedirettore Andrea De Caro scrive:

La squadra ha avuto una pesante battuta a vuoto a metà stagione, complici gli infortuni, ed errori li ha certamente commessi anche il suo allenatore, ma il Napoli prima e dopo ha mostrato un gioco corale ed offensivo, verrebbe da dire “europeo”. Lo conferma il fatto che è insieme al Manchester City l’unica squadra con sei uomini che hanno segnato almeno 5 gol. Ma queste sono cose di campo, importanti certo, ma non quanto il rispetto che si deve all’uomo prima che al tecnico. Quello che manca da almeno 2 mesi, da quando cioè è stato imposto un anacronistico silenzio stampa che impedisce alla squadra ma soprattutto a Rino di dire la sua e di difendersi: come aveva fatto durante la stagione davanti ad attacchi, maldicenze e meschine supposizioni circolate in città senza che il club, stranamente, prendesse mai le sue difese.