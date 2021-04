Corsport: Insigne potrebbe battere il suo record di reti stagionale

Il capitano è stato uno degli artefici della rinascita del Napoli e domenica pomeriggio potrebbe centrare ben due record personali

Il Napoli è passato, nel corso di un paio di mesi, a recuperare la convinzione in campo che le mancava per poter giocare al meglio e conquistare un posto in Champions. Uno degli artefici di questa rinascita azzurra, secondo il Corriere dello Sport, è proprio il suo capitano, Lorenzo Insigne. È stato proprio lui infatti ha dare la scossa con la famosa sfuriata al Mapei dopo il pareggio con il Sassuolo.

Il capitano ora è a un passo dall’infrangere i suoi record personali, è

a un passo dal suo primato in Serie A (18 reti) e a tre da quello stagionale (20) datati entrambi 2016-2017