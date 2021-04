CorSport: Ibra pensa che tutto gli sia permesso, Maresca gli ha fatto capire che non è così

Ibrahimovic ha giurato di non aver mancato di rispetto a Maresca, ma per ricevere un rosso diretto deve aver detto qualcosa per forza, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. Giudicando corretta l’espulsione dello svedese e bacchettandolo.

“Nel momento in cui sta per firmare il rinnovo, a quasi 40 anni, Ibra, che era già stato cacciato nel derby di Coppa causando l’eliminazione dei rossoneri nei quarti, dovrebbe avere più rispetto di chi lo ha riportato in Italia pagandolo caro, ben sapendo quanto sia in grado di fare ancora la differenza. Non vorremmo che Ibra, impegnato come showman sul palco di Sanremo e presto come attore sul set, si sentisse una sorta di uomo onnipotente a cui tutto è permesso. In realtà, non tutto, come dovrebbe avergli fatto capire il signor Maresca: in campo ci sono delle regole e vanno rispettate, in particolare da un Numero Uno”.