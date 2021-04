Corsport: Fabian Ruiz potrebbe saltare la sfida col Torino

Il centrocampista è in forse per una lombalgia. Questa mattina sarà lo stesso Fabian con Gattuso a decidere se sarà titolare

Fabian Ruiz è l’incognita maggiore per Gattuso secondo il Corriere dello Sport. Una lombalgia potrebbe infatti impedire al centrocampista spagnolo di giocare al meglio, ed è proprio questo il nodo che il tecnico scioglierà questa mattina a poche ore dal fischio di inizio di Torino-Napoli.

Secondo il Corsport Fabian ha il 60% di possibilità di essere in campo titolare questa sera, ma tutto dipenderà da come lui stesso si sentirà considerando che il calendario del Napoli consente di azzardare qualche mossa al momento. Se non ce la facesse è pronto Bakayoko per sostituirlo