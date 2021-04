Corsport: Elkann alla Continassa per incontrare Agnelli

Un incontro consueto, ma che assume una luce diversa in considerazione dei recenti avvenimenti della SuperLega e degli interrogatori resi noti sul caso Suarez

La Juve non è in uno dei suoi momenti migliori, deve lottare per conquistare un posto Champions e vincere almeno la Coppa Italia, traguardi che le permetterebbero di salvare una stagione molto al di sotto delle aspettative.

Ancora una volta però, scrive il Corriere dello Sport, la proprietà si è dimostrata accanto al gruppo, ieri infatti John Elkann, presidente di Exor, maggiore azionista della Juve, è andato a fare visita alla squadra.

Non ha parlato con i giocatori, ma ha parlato a lungo con la dirigenza

L’incontro tra Elkann e Agnelli assume, scrive ancora il Corriere, un significato particolare alla luce degli ultimi eventi relativi alla SuperLega e alla diffusione dei verbali degli interrogatori di Agnelli sul caso Suarez

Ora si dovrà capire anche quale sarà il futuro di questa Juve e la palla andrà proprio a Elkann

toccherà a lui disegnare il domani della Juve. Spetterà all’azionista di maggioranza dare un segnale per far ripartire la macchina bianconera, ultimamente ingolfata, e dare vita a un nuovo ciclo