CorSport: Dal Pino contro Juve e Inter per il no ai fondi, «tramavano di notte»

Nell’assemblea di ieri, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha attaccato duramente sia i sette club che avevano chiesto le sue dimissioni sia Juve, Inter e Milan, le ribelli della Superlega. Il Corriere dello Sport scrive:

“Dal Pino ha voluto mostrare i muscoli. In un discorso, in verità una vera reprimenda, durato 20’, il numero uno di via Rosellini ha, inizialmente, replicato ai 7 club che lo avevano sfiduciato, chiedendone le dimissioni, per poi puntare il dito verso Juventus e Inter, colpevoli, attraverso la costituzione della SuperLega, di aver agito contro gli interessi della serie A. Più sfumata la posizione del Milan, rimasto sempre schierato dalla parte dei fondi. Invece le società bianconera e nerazzurra «di giorno tessevano la trama dei fondi e di notte la disfacevano».