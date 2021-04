Corsi (Empoli): «Ho sentito Giuntoli di recente, ma non abbiamo parlato di Dionisi»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato di Spalletti, dato in pole tra i possibili sostituti di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli.

“Da giovane ho convissuto con Spalletti per tanti anni. Ieri è venuto a vedere anche la nostra partita ma mi hanno detto fosse in incognito. De Laurentiis mi piace molto, Luciano è un amico oltre che un grande allenatore. E’ abituato alle pressioni. Spalletti è una persona curiosa e pronta ad accogliere le novità tecniche. Può proporre più moduli. Gli chiedo spesso dei consigli”.

Corsi ha risposto anche ad una sollecitazione sul suo allenatore, Dionisi, che sembra piaccia molto a De Laurentiis.

“Ho sentito Giuntoli recentemente ma non abbiamo parlato di Parisi ma di calcio in generale. Non abbiamo parlato neanche di Dionisi”.