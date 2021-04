Chiellini: “Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juventus”

Il difensore della Juve a Sky Sport: “Io con un’altra maglia? È fantamercato, e se anche fosse non in Europa. Ma non è un pensiero attuale”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Io con un’altra maglia? È fantamercato. Sicuramente non in Italia e in Europa. Ma non è un tema attuale, adesso sono concentrato su Muriel, Zapata e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri, il resto verrà dopo ed è lontano dalla mia concentrazione.

Nel periodo che ero in Nazionale sembrava fosse un problema se io e Buffon avessimo rinnovato o meno. Non siamo mai stati un problema, non lo siamo e non lo saremo mai.