Buffon, prove da allenatore: nasce la Buffon Football Academy

Il giocatore della Juventus lancia il progetto di una scuola di formazione di giovani portieri, dagli 8 ai 16 anni, per “migliorare le capacità tecniche”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, comincia a guardare al futuro visto che non gli resta ancora molto da giocare. Così ha deciso di aprire una scuola di formazione per giovani portieri, la Buffon Football Academy. Il giocatore ha spiegato così l’iniziativa, che si svolgerà nelle località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola.

Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all’emergenza Covid.

Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di più in questo periodo complicato per ognuno di noi. La Buffon Football Academy nasce per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacità tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio.