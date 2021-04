Brusaferro: «La curva decresce ma lentamente, l’età media dei casi è scesa a 42 anni»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato durante la conferenza stampa della Cabina di Regia del ministero della Salute.

“In molti paesi europei c’è una curva in crescita, mentre in Italia c’è una decrescita ma sempre lenta della curva. Per quanto riguarda l’incidenza riportiamo due flussi: quello Iss, che vede una decrescita a domenica scorsa ed è pari a 146 contro 157 della settimana precedente. Il flusso del Ministero a ieri sera indica l’incidenza a 148 per 100mila abitanti contro 159 della scorsa settimana”.