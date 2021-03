Zeman: «La stagione del Napoli è deludente. Insigne? Più passa il tempo e più diventa bravo»

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Zeman commenta anche la partita che domenica sera vedrà contrapposte Roma e Napoli.

«Il Napoli per me è favorito, in questo momento. Ma pure a loro manca la continuità nelle prestazioni, un paio buone e poi una o qualcuna sbagliata. E dipende, comunque, da come affronteranno la partita: se per vincerla o se per perderla».