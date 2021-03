Juric: “Gasperini è il migliore in Italia, grazie a lui ho visto un calcio totale”

L’allenatore del Verona in conferenza: “Essere definito un allievo di Gasperini non è sminuente per me. Anzi, è un vanto enorme”

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha presentato la sfida con l’Atalanta in conferenza stampa, parlando così del suo rapporto con Gian Piero Gasperini.

Gasperini l’ho trovato da giocatore a Crotone e mi ha aperto gli occhi: grazie a lui ho visto un calcio completamente diverso, un calcio totale. Poi siamo cresciuti insieme, perché anche lui evolve sempre, alla ricerca di una crescita personale e professionale. Per me è il migliore in assoluto, perlomeno in Serie A.

Il rapporto umano è forte, perché sono stato con lui da giocatore e da ‘secondo’. È una persona che mi ha dato veramente tanto. Essere definito un allievo di Gasperini non è sminuente per me. Anzi, è un vanto enorme, perché lui è un ‘top’ ed io so di dover ancora migliorare per arrivare al suo livello.