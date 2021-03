Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sui social e avverte: “Il calcio ha memoria e ce l’ho anche io”

Il portoghese su Instagram: “Più importante delle volte che cadi nella vita, sono quanto velocemente e con forza ti rimetti in piedi. I veri campioni non si fermano”

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, le prime dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Più importante delle volte che cadi nella vita, sono quando velocemente e con forza ti rimetti in piedi. I veri campioni non si fermano! Siamo già concentrati sul Cagliari per la lotta in Serie A, la finale di Coppa Italia e tutto ciò che possiamo ancora raggiungere in questa stagione.

È vero che il passato appartiene ai musei (dovrei dirlo io!) ma fortunatamente il calcio ha memoria e anche io! La storia non può essere cancellata, è scritta ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra, persistenza e tanto duro lavoro. E coloro che non lo capiscono, non raggiungeranno mai gloria e successo.