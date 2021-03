Corriere: Dal Pino e Gravina si rivolgono al Cts per avere un indirizzo unico da parte delle Asl

Non è certo che il Comitato assecondi i desideri del calcio. Per Speranza è già un successo che il campionato vada avanti. E con le finestre infrasettimanali libere per i recuperi, non c’è rischio

Il campionato torna ad essere condizionato dall’emergenza pandemica. L’ultima partita rinviata per Covid è stata Inter-Sassuolo e questo, scrive il Corriere della Sera, ha fatto scattare l’allarme in Lega.

“Ieri mattina il presidente Dal Pino si è confrontato con Gabriele Gravina, in prima linea già lo scorso anno nel chiudere la stagione. Davanti ai diversi orientamenti delle Asl, i referenti dei palazzi del pallone possono fare poco: la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Napoli ha fatto giurisprudenza. Il presidente Dal Pino, al fine di poter contare in futuro su un indirizzo unico da parte delle Asl, ha chiesto un appuntamento al Cts. Non è certo che il Cts asseconderà i desideri del calcio: il ministro Speranza finora non è parso troppo sensibile ai problemi del pallone. Per il ministro della Salute è già un successo che, con i contagi in aumento e in presenza di tante regioni in zona rossa, il campionato si stia disputando e non sia sospeso come invece era successo lo scorso anno”.