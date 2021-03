Campania, 1823 positivi su poco più di 12mila tamponi. Il tasso è al 14,4%

I dati del bollettino dell’Unità di Crisi regionale. Si contano altri 35 morti, di cui 17 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1737.

I positivi del giorno, per il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania, sono 1.823. I tamponi sono pochini, come ogni lunedì: in tutto 12.652. Il tasso positivi/tamponi è per questo motivo altino, al 14,4%.

Si contano altri 35 morti, di cui 17 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1737.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 161

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.543

** Posti letto Covid e Offerta privata.