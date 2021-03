Calcio e Finanza: tutti gli affari in perdita di Spalletti

Negli ultimi due anni di assenza dai campi di calcio Luciano Spalletti si è dedicato dei suoi affari personali come ha ricordato Calcio e Finanza.

L’ultimo bilancio disponibile è quello al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con oltre 196 mila euro di ricavi, in perdita per oltre 473 mila euro (da segnalare tuttavia svalutazioni per 452.500 euro).

Sempre a Fucecchio – che si trova in provincia di Firenze – ha sede invece la società agricola Safe, attiva nella produzione di vino, che ha ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 (ultimo disponibile) con ricavi per poco più di 112 mila euro e in perdita per oltre 18 mila euro.