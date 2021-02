Ziliani: «Gattuso nel pallone, non è il massimo dire che un’altra squadra avrebbe preso 4-5 gol»

Su Twitter: «Non dopo una semifinale di ritorno partita dallo 0-0. ‘E poi ha cominciato a piovere’ disse un giorno Mazzarri. E fu la fine»

Su Twitter, il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani commenta le parole di Rino Gattuso dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Definisce l’allenatore del Napoli “sotto stress e chiaramente nel pallone”. In una semifinale di ritorno partita dallo 0-0, dire che un’altra squadra avrebbe preso 4-5 gol non è il massimo, scrive. Con un accenno anche alla storia, e a Mazzarri.

Con tutta la comprensione per #Gattuso, sotto stress e chiaramente nel pallone: dire “Un’altra squadra oggi avrebbe potuto prendere 4-5 gol” non è il massimo, in una semifinale di ritorno partita dallo 0-0. “E poi ha cominciato a piovere”, disse un giorno Mazzarri. E fu la fine. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 10, 2021