Varriale: Gara disastrosa del Napoli. Imbarazzanti Osimhen e Lobotka

Il vice direttore di Rai Sport su Twitter: «Il Granada vince sfruttando 2 errori difensivi e una prova pessima non giustificata dalle pur tante assenze»

“Gara disastrosa” è il commento su Twitter del vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale,

In una sera di Europa League positiva per le italiane con la vittoria della Roma, il pari del Milan e la gara disastrosa del Napoli. Il Granada vince sfruttando due errori difensivi e una prova pessima non giustificata dalle pur tante assenze. Imbarazzanti Osimhen e Lobotka