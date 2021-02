Trombetti: Il Napoli ha scelto di giocare come meglio gli si addice, da provinciale

Su Repubblica Napoli Guido Trombetti torna sulla partita di campionato tra Napoli e Juventus, vinta dagli uomini di Gattuso. Una vittoria conseguenza sicuramente della delusione offerta dal gioco della Juve, ma anche dalla scelta di Gattuso di giocare come meglio si addice al Napoli, ovvero da provinciale.

La vittoria di sabato è un ottimo risultato, ma certo non si può pensare che i problemi siano stati risolti.

“Però sarebbe sbagliato ritenere risolti tutti i problemi. Tecnici e societari. Zero tiri in porta pur con quattro attaccanti è un dato che deve preoccupare. Un gioco mancava e manca. Forse per il Napoli la scelta più saggia è continuare a vestirsi da provinciale. Così come le difficoltà di rapporto con la società sono per il momento accantonate ma non risolte. Insomma non pensiamo che i problemi siano magicamente scomparsi”.