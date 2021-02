Sky: Insigne, botta smaltita, ma contro il Genoa andrà in panchina

Il capitano non sta ancora al meglio. Gattuso sta valutando l’idea di concedergli un po’ di riposo

Secondo quanto riferisce Sky, Gattuso starebbe pensando di aspettare il recupero totale di Insigne prima di schierarlo in campo. Oggi il capitano del Napoli ha effettuato parte dell’allenamento in gruppo e parte in forma personalizzata. Sky dichiara che la botta al polpaccio è stata assorbita ma che Insigne non è ancora al meglio.

Domani, contro il Genoa, il tecnico del Napoli dovrebbe metterlo in panchina. Sta pensando di concedergli un po’ di riposo.