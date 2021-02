Schwazer: «Il mio giorno più bello in assoluto. È stato come la nascita di un figlio»

Alex Schwazer racconta al Corriere della Sera il suo stato d’animo dopo la notizia di ieri che il Gip lo ha reputato innocente dall’accusa di doping stabilendo che “i campioni siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi”

Grande entusiasmo dunque per la sentenza che lo scagiona

Schwazer si sta allenando, non ha mai smesso di farlo e anche quando ieri è arrivata la notizia lui era fuori a correre, ma adesso tornare a competere non è il suo primo obiettivo

«Oggi ho raggiunto il 90 percento del mio obiettivo. L’eventuale ritorno all’attività agonistica rappresenterebbe soltanto il restante dieci. La cosa fondamentale per me era che il tribunale stabilisse, nero su bianco, che sono pulito e innocente. Non devo mica per fora andare alle Olimpiadi. Se succederà bene»